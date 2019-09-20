مصر | من "الحشيش" لـ"الاستروكس".. "مكافحة المخدرات" تضبط 58 عنصرا إجراميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الحشيش" لـ"الاستروكس".. "مكافحة المخدرات" تضبط 58 عنصرا إجراميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مديرية أمن الإسماعيلية: تم ضبط (إحدى عشر من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم ( عدد 292 طربة لمخدر الحشيش وزنت 29،200 تسعة وعشرون كيلو ومائتان جرام – عدد 61 كيس لمخدر الإستروكس وزنت 950 جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 650 جرام - عدد 2 بندقية خرطوش - طبنجة عيار 9مم - عدد 35 طلقة مختلفة الأعيرة - 2 سلاح أبيض- مبلغ مالى – 12 هاتف محمول).
مديرية أمن القاهرة: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 200 جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت 65 جراما – مبلغ مالي–2 هاتف محمول ).
مديرية أمن الجيزة: تم ضبط (سبعة من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم ( عدد 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 25 خمسة وعشرون كيلو جرام – 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 ثلاثة كيلو جرام – 3398 قرصا مخدرا - كمية لمخدر الهيروين وزنت 200 جرام - كمية لمخدر الإستروكس وزنت 200 جرام - عدد 66 لفافة لمخدر الفودو وزنت 120 جرام –كمية لمخدر الأفيون وزنت 35 جرام –طبنجة حلوان – 2 خزنية طبنجة – 32 طلقة نارية - مبلغ مالي – 5 هاتف محمول).
مديرية أمن الشرقية: تم ضبط (خمسة من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 35 خمسة وثلاثون كيلو جرام – عدد 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - عدد 24 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 30 جرام – فرد خرطوش – طلقة نارية - مبلغ مالي – 4 هاتف محمول).
مديرية أمن الإسكندرية: تم ضبط (ستة من العناصر الإجرامية) وبحوزتهم (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 660 جرام –كمية لمخدر الهيروين وزنت 120 جرام - مبلغ مالى –5 هاتف محمول ).
مديرية أمن مطروح: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم(كمية لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام –بندقية خرطوش و6 طلقات نارية - مبلغ مالى –3 هاتف محمول ).
مديرية أمن دمياط: تم ضبط (أربعة من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم( عدد 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،800 واحد كيلو وثمانمائة جرام – 800 قرص مخدر - سيارة – دراجة نارية بدون لوحات - مبلغ مالي – 4 هاتف محمول).
مديرية أمن المنيا: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم( كمية لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – 100 قرص مخدر - مبلغ مالي – 3 هاتف محمول).
مديرية أمن المنوفية: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم (3100 قرص مخدر - مبلغ مالي –2 هاتف محمول ).
مديرية أمن البحر الأحمر: تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية).. وبحوزته(عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 إثنان كيلو وأربعة مائة جرام - مبلغ مالي- هاتف محمول).
مديرية أمن البحيرة: تم ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 580جرام –130 قرص مخدر - مبلغ مالي –2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض ).
مديرية أمن أسيوط: تم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهما(عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام –مبلغ مالى –2 هاتف محمول).
مديرية أمن كفر الشيخ: تم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهما(كمية لمخدر الحشيش وزنت 80 جرام –كمية لمخدر الهيروين وزنت 30 جرام - مبلغ مالي –2 هاتف محمول).
مديرية أمن السويس: تم ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية).. وبحوزتهما(كمية لمخدر الهيروين وزنت 85 جرام – 200 قرص مخدر - مبلغ مالي –2 هاتف محمول).
مديرية أمن البحيرة: تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية).. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 150 جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول ).
مديرية أمن قنا: تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية).. وبحوزته(عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 واحد كيلو جرام –مبلغ مالي –هاتف محمول).
مديرية أمن بورسعيد: تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية).. وبحوزته(عدد 2274 قرصا مخدرا–مبلغ مالي –هاتف محمول– سلاح أبيض ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.