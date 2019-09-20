مصر | قاصر تتهم أبيها وأعمامها باغتصابها في كرداسة: الجريمة استمرت "عدة أشهر"

وأضاف المصدر ذاته أنه تم التحفظ على المتهمين لحين عرض الفتاة على الطب الشرعي، لبيان صحة البلاغ الوارد وتعرضها للاغتصاب من عدمه.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عامل وشقيقيه لاتهامهم بالتعدي الجنسي على ابنه الأول، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من أهلية فتاة تدعى سارة، عمرها 15 سنة، تتهم والدها وشقيقيه بالتعدي عليها جنسيًا، على مدار عدة أشهر.

وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وليست هذه الواقعة الأولي من نوعها بمركز كرداسة، حيت اتهمت فتاة قاصر والدها في وقت سابق بالتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وكشفت تحقيقات رجال مباحث مركز كرداسة، أن المتهم بمعاشرة ابنته الصغري، كان يعاشرها معاشرة الأزواج لمدة عام، عنوة عنها، وكان يفعل ذلك تحت تهديد السلاح الأبيض، كما تبين أن المتهم أربعيني العمر ويعمل سائق توك توك، انفصل عن زوجته منذ قرابة 10 أعوام، وبعد انفصال الزوجين عاشت الفتاة المغتصبة وشقيقتها الكبرى مع والدهما داخل منزله بمركز كرداسة، وتزوجت الأم من رجل آخر، وأن الأب كان يتعاطى مواد مخدرة، حال معاشرته ابنته، وأن ابنته الكبرى هي من اكتشفت الأمر، وبسؤالها لشقيقتها قررت بمعاشرة والدها لها منذ عام، وأنها لم تبلغها في بداية الأمر، خوفًا من والدها.

