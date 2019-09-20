مصر | نشرة مرور "الخليج 365".. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار أمني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365".. سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة وسط انتشار أمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة،، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية، وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق.

أعلى محاور الجيزة



كما انتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

الطريق الدائري والمحور



وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

ميدان التحرير



وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

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انتظام حركة السيارات بالطريق الزراعي



كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

