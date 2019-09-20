مصر | في حلوان.. حبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة موظف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حلوان.. حبس خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية من شقة موظف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، حبس خادمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن موظف بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول المتهمة للوقوف على نشاطها.

وتلقى النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من المدعو "سعيد م.أ"، 68 سنة، بالمعاش، ومقيم بمنطقة المشروع الأمريكي، مفاده، سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته المتوفية.

وبالانتقال والفحص، تبين عدم وجود كسر في باب الشقة، وسلامة منافذ الشقة، مع عدم وجود أي بعثرة في محتويات الشقة، ولكن المبلغ أقر بوجود عاملة نظافة تعمل لديه.



وبإجراء التحريات، وبفحص الكاميرات، واستخدام التقنيات الحديثة، تبين أن وراء الواقعة فتاة تدعى زينب سمير فتحي، 38 سنة، خادمة ومقيمة، بدائرة قسم شرطة التبين.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليها، وأرشدت عن المسروقات، وهي عبارة عن عدد 2 غويشة، و7 خواتم، و2 دلاية، و3 أمسيالات، و4 حلقان، و3 سلاسل، جميعها ذهب عيار 21.

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وأقرت أنها قامت ببيعها للمدعو محمد رجب سيد، 33 سنة، صاحب محل مصوغات العدوي، الكائن بشارع منصور، بسعر زهيد بدون فواتير، وأن باقي المسروقات بمنزلها.



وعلى الفور تم ضبط العميل، وبمواجهته أمام العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بشراء عدد 2 خاتم ذهب، وسلسلة، من المتهمة بسعر بخس، وقام بالإرشاد عن المسروقات، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم. وعلى الفور تم ضبط العميل، وبمواجهته أمام العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، اعترف بشراء عدد 2 خاتم ذهب، وسلسلة، من المتهمة بسعر بخس، وقام بالإرشاد عن المسروقات، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم. ونصت المادة 313 من قانون العقوبات أن يعاقب من يقوم بجريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت عليه الخمسة شروط الآتية: أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا. أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.