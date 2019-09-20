أخبار مصر | وزارة الإنتاج الحربي تنعى العالم عبد الحليم عمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الإنتاج الحربي تنعى العالم عبد الحليم عمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت وزارة الإنتاج الحربي ببالغ الأسى العالم المصري الدكتور عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة الطرق بجامعة كارلتون وأحد أنبغ عقول مصر بالخارج في مجال الهندسة، وصاحب اختراع (الهراس أمير)، حيث وافته المنية بمدينة أوتاوا بكندا، تاركا إرثا هاما من العلم والمعرفة، والذى لم يتوان عن مشاركته وتقديم خبراته لوطنه الغالي مصر.

وتقدم الوزارة بخالص العزاء لأسرته وزملائه وتلاميذه داعين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة.

وقالت الوزارة، إنه في هذا الصدد نود أن نشير إلى أن العالم الراحل الدكتور عبد الحليم عمر - أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون كان علي علاقة طيبة ببلده مصر وشارك في مؤتمر مصر تستطيع الذي نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وقدم مشروعات لصالح بلده منها تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع الهراس (أمير-3) لرصف الطرق بدون تشققات بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%، ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلا.

وكان قد تم توقيع اتفاق لتصنيع مكونات الهراس أمير ٣ بين وزراة الإنتاج الحربي والدكتور عبد الحليم عمر وشركة توملينسون في شهر أبريل ٢٠١٨ والذي بموجبه تم تنفيذ الرسومات التصميمة وإعتمادها لأول (هراس أمير ٣) وتم تصنيع المكونات داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠) الحربي، وتم الإنتهاء من تنفيذها وتصديرها إلى الجانب الكندى فى يوليو ٢٠١٨ لإختبار الهراس بولاية "أوتاوا" من قبل المخترع (عبد الحليم عمر) بدولة كندا وتم تجربته بنجاح فى أغسطس ٢٠١٨، تمهيدا للإنتاج الكمي للهراس والتصدير لدول العالم ومنها كندا، وقد تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد مكونات عدد (٢) هراس إلى كندا فى إبريل ٢٠١٩ وتم الإنتهاء من تنفيذها وتم تصديرها إلى الجانب الكندى فى أول أغسطس ٢٠١٩.

وتعزم وزارة الإنتاج الحربي على استكمال ما بدأه الدكتور عبد الحليم عمر، تكريما وتخليدا لعلمه متمثلا فى إختراع (الهراس أمير ٣)، حيث تعزم على إستكمال توطين صناعة الهراس بشركات الإنتاج الحربي بأعلى نسبة مكون محلى، لتقدم طفرة صناعية حديثة فى مجال معدات رصف الطرق.