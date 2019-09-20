أخبار مصر | شاهد.. نقل قطع أثرية ضخمة مساء أمس من التحرير إلى المتحف الكبير (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. نقل قطع أثرية ضخمة مساء أمس من التحرير إلى المتحف الكبير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد المتحف المصري بالتحرير، عملية نقل لعدد من القطع الضخمة إلى المتحف المصري الكبير، في ميدان الرماية، تمهيدًا لعرضها على الدرج العظيم.

القطع كانت معروضة في حديقة المتحف المصري بميدان التحرير، وهي عبارة عن تمثالين من الجرانيت الوردي للملك سنوسرت الأول، وثالوث للملك رمسيس الثاني والإله بتاح والمعبودة سخمت من الجرانيت الوردي، يبلغ وزنه ٢٠ طنا، وهريم صغير عبارة عن رأس مسلة للملكة حتشبسوت من الجرانيت الأحمر نُحت عليها ألقاب التتويج الخاصة بها ونقش يصور الآلة آمون، ويبلغ وزنها ١٤ طنا.

تمت عملية النقل باستخدام أوناش ومعدات ثقيلة تابعة لشركة المقاولون العرب تحت إشراف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، ومرممي وأثريي وزارة الآثار، ووسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والأثار.

وقامت الشركة بوضع كل قطعة أثرية داخل قفص معدني مبطن بالفوم لحمايتها من أية اهتزازات اثناء عملية النقل، واستغرقت الرحلة من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف الكبير أربعة ساعات حيث لم تتجاوز السرعة المقررة للعربات عن ٧ كيلومترات في الساعة الواحدة.

ووصلت القطع منذ قليل إلى بهو المتحف المصري الكبير، وتعتبر تلك القطع الأضخم التي سيتم عرضها على الدرج العظيم عند افتتاح المتحف نهايات 2020.