أخبار مصر | هاني ضاحي: نقابة المهندسين استعادت دورها كاستشاري للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني ضاحي: نقابة المهندسين استعادت دورها كاستشاري للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، أن مجلس النقابة الحالي غير مهتم بحملات التشويه، مشيرا إلى أن المجلس منذ توليه وهو يعمل بكل جد واجتهاد من أجل عدة قضايا مهمة كانت معلقة منذ سنوات على رأسها قضية التعليم الهندسي.

ولفت هاني ضاحي، إلى أن العملية التعليمية تحولت خلال عدة سنوات ماضية إلى "عملية تجارية" نتيجة وجود أكثر من 55 معهدا هندسيا خاصا، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية مما أسفر عن فائض من خريجي التعليم الهندسي في مصر، مضيفًا أن هذا جاء بالسلب على المهنة والمهندسين والنقابة.

وتابع: من هنا كان لابد لنا من وقفة، حيث سعينا جميعًا أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى في إيقاف إصدار تراخيص للمعاهد الهندسية الخاصة، على أن تحدد الأعداد طبقًا للتخصصات وحاجة سوق العمل، كما نجحنا في تحديد مجموع القبول بالمعاهد الهندسية والتي كانت من قبل بنسبة 62% و65% ليصل الحد الأدنى للقبول ل 80% فاكثر.

وأشار إلى تكوين لجنة بقطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات خاصة بتقييم ومراجعة الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللأزمة، مثمنًا الجهد المشترك المبذول من وزارة التعليم العالي مع النقابة في هذا الملف للوصول لهذه النتيجة.

ولفت نقيب المهندسين، إلى مشاركة النقابة في تفعيل قانون التصالح ولائحته التنفيذية من خلال تشكيل اللجان واعتماد التقارير، وإلى أن هذه المشاركة تدل على عودة النقابة لدورها كاستشاري هندسي للدولة، وإلى أن نقابة المهندسين تتناول هذا القانون الهام من خلال دعمها هندسيا للدولة ومن خلال الأمانة المهنية، حيث الدقة فيما يتم تقديمه بالتقارير.

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وشدد "ضاحي" على ضرورة تكاتف الجهود من أجل إنجاح عجلة التنمية وبناء مصرنا الغالية.

وجاء ذلك خلال احتفالية نقابة المهندسين الفرعية بالفيوم برئاسة المهندس هشام والى بيوم التفوق لأبناء المهندسين بمختلف الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراه وحفظة القرآن الكريم.

وهنا النقيب العام المهندسين بتفوق ذويهم معربا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بابنائهم للعام الثاني علي التوالي متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق موكدا علي أنه يوم حصاد للمتفوقين واسرهم.

من جانبه أكد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم على أن القيادة السياسية للدولة تولي المتفوقين والمبدعين اهتمامًا خاص كونهم مستقبل مصر القادم لتستمر عجلة التنمية.

أقيمت الاحتفالية بحضور المهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس محمد ناصر عضو المجلس الأعلى ورئيس المكتب الفني بالنقابة، والمهندس هشام ابوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة والمهندس أحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية بالنقابة العامة.