أخبار مصر | بالعمرة وشهادات التقدير.. "شمال القاهرة للكهرباء" تكرم المتميزين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالعمرة وشهادات التقدير.. "شمال القاهرة للكهرباء" تكرم المتميزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة هشام فؤاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حفل تكريم المتميزين في العمل والأنشطة الرياضية والاجتماعية، وذلك في يوم الوفاء الذي أقيم بنادي العاملين بالقاهرة.

وتم في الحفل الذي حضره رؤساء القطاعات الفنية والإدارية والتحكيم تكريم رواد النشاط الرياضي منهم الحاصلين على ثلاث ميداليات ذهبية في دورة اتحاد الشركات للرياضة، وفي مقدمتهم مصطفى خضر الذي حصل على قرعة أداء العمرة المجانية هذا العام داخل الحفل، ومن المثاليين في العمل كل من: شيماء عبد المنعم بكهرباء المطرية وكوثر البندارى بفرع مدينة السلام.

وبدأ الحفل بالأناشيد الوطنية وتحية للقيادة السياسية، حيث شدد هشام فؤاد، في كلمته على بذل الجهد وتحسين الأداء وقال: علينا أن نحافظ على مقدرات الدولة والتصدي لكافة الادعاءات الباطلة والأكاذيب، التي تريد النيل من الإنجازات الوطنية العملاقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضرها لفيف من قيادات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وفي ذات الاتجاه، جدد عمال مصر بمواقع العمل والإنتاج ومن بينهما العاملين فى قطاعات التجارة، تأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين بأنهم سيظلون جنودا أوفياء للعمل خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة العطاء والبناء لتصبح مصر فى صفوف الدول المتقدمة.

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وأكدت النقابة العامة للعاملين بالتجارة، التي تضم جميع العاملين فى المؤسسات العامة والخاصة، على استنكارها الشديد لكافة الادعاءات الباطلة، التى تمس قدسية الوطن وأمنه مجددين إدانتهم لهذه الأكاذيب التى ينشرها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي ضد مكاسب الدولة من إنجازات ومشروعات عملاقة.

وشدد النائب محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن مصر أمانة فى قلب العمال جميعا، وهم جنودا أوفياء فى الدفاع عنها إلى جانب حماة الوطن داخليا وخارجيا من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل.

وأكد أن عمال مصر سيظلون السند الحقيقي فى التنمية لتقدم عجلة الاقتصاد المصري، رافضين لهذه الأكاذيب من أجل استمرار عملية التنمية ودفع عجلة الإنتاج ومسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

