أخبار مصر | "68 % ضد التظاهر".. قناة مكملين الإرهابية تحذف استطلاع رأي لها على "تويتر" بعد فشله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "68 % ضد التظاهر".. قناة مكملين الإرهابية تحذف استطلاع رأي لها على "تويتر" بعد فشله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرت قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استطلاع رأي على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك لمدة 3 أيام، وسألت فيه المواطنين عن "هل أنت تؤيد التظاهر أم لا".
ولكن جاءت المفاجأة المدوية لهم، إذ عبر 68% من المواطنين عن رفضهم للتظاهر، لتحذف بعدها القناة الإرهابية استطلاع الرأي.
وعبر المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأييديهم للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والداخلية ضد الإرهاب، وعدم انسياقهم وراء أي دعوات للتظاهر، وهذا ما أثبته استطلاع الرأي.
ووضعت جماعة الإخوان الإرهابية نفسها في مأزق، حيث إنها تدعي المهنية، وقد ألغوا استطلاع الرأي بعدما صوت هذا الكم من المواطنين ضد التظاهر.
وسخر العديد من رواد مواد التواصل الاجتماعي من قناة مكملين الإرهابية وداعميها قائلين: "أنهوا استطلاع الرأي بعد ما فشلت لجانهم الإلكترونية في حسمه زي ما كانوا عايزين.
وفي نفس السياق، كشف المستشار عماد أبوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، عن كيفية صناعة الأكاذيب عن مصر، مشيرًا إلى أن تلك الصناعة تحتاج إلى مجهود كبير.
وأوضح "ابوهاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": "يعمل شخص منهم على تصدير الشائعة للمجتمع؛ ويحاول إضافة مصداقية لها ليتلقاها المجتمع وتحدث صدى".
وأشار إلى أن عناصر الإخوان يعلمون أن نوايا قطر لمصر والمنطقة المحيطة لها "عدائية" و"غير حميدة"؛ ومع ذلك بسبب الأموال التي تدفعها يقولون عكس قناعتهم، موضحًا أن حمزة زوبع يخدع عناصر الجماعة بأنهم سيعودون إلى الاتحادية رغم يقينه بأنه يكذب.
وأشار إلى أن الإعلاميين في القنوات المعادية لمصر يحصلون على آلاف الدولارات مقابل مهاجمة بلادهم، مشيرا إلى أن "زوبع" علي علاقة بالإرهابي عزام التميمي؛ ولذلك يدفع له أموال كثيرة، متابعا: "زوبع يتحدث بلسان من يدفع المال".
وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا،: "المذيعون في قنوات الإخوان يحصلون على أموال طائلة من المخابرات القطرية، وتتحكم الدوحة في كل تصرفاتهم حتى في اختيار الضيوف التي تظهر على قنوات الإخوان".
ووصف القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا فترة انضمامه للجماعة بأنها أيام الجاهلية، لافتا إلى أنه عقب ثورة 30 يوينو ذهب لتركيا.
ويجرى الإعلامي أحمد موسى، حوارا مفتوحا مع المستشار عماد ابوهاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا لليوم الثاني على التوالي؛ ليكشف أسرار جديدة عن الجماعة الإرهابية ونواياهم ضد مصر والمنطقة العربية، ومحاولتهم ضرب النسيج الوطني واختراق المجتمع من خلال إطلاق الشائعات والأكاذيب على مؤسسات ورموز وقادة الدولة المصرية.