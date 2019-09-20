أخبار مصر | بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.. تطوير موقف الجيزة بـ5.5 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.. تطوير موقف الجيزة بـ5.5 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، نهاية الشهر الحالي بتكلفة إجمالية نحو 5،5 ملايين جنيه.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الإنشائية والخدمية والاستثمارية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف، خاصة وأنه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة، إضافة إلى تحقيق العائد الاستثماري من تلك المواقف باعتبارها احد مصادر الدخل التى يمكن تنميتها واستغلالها فى الإنفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطني المحافظة.

ونوه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بأن المشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضاري ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية، وتركيب بوابات الكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات، وذلك لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها.

وأضاف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة، ودعمه بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.

تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء، الذي عقده مع ممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي وهى الجهة المسئولة التي تم إسناد أعمال التطوير اليها، حيث وجه راشد الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع والمقرر الانتهاء منه خلال 5 أشهر.

Advertisements

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب، ورئيس جهاز السرفيس بتقديم كافة سبل التعاون للشركة المنفذة، وتذليل أى عقبات لسرعة إنجاز المشروع فى الوقت المحدد له.

كما كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة، بأن تشمل أعمال التطوير أيضًا محيط الموقف من خلال عدم السماح بوجود أي إشغالات تعوق الطريق العام، موجهًا بسرعة نقل الباعة المتواجدين للباكيات المخصصة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة مشروع تطوير موقف السرفيس بميدان الجيزة، بحضور السكرتير العام ومدير مديرية الإسكان ورئيس حى جنوب الجيزة ورئيس جهاز السرفيس والشركة المنفذة للأعمال.

وفي سياق مغاير، أصدر محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، قرارًا بتشكيل لجنة للمرور الدوري على المستشفيات الحكومية بنطاق أحياء الوراق وشمال الجيزة، وبولاق الدكرور والعجوزة والدقى وجنوب الجيزة والعمرانية والهرم.

