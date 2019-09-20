أخبار مصر | محافظ القاهرة يكرم 27 طالبا أوائل الثانوية من أبناء العاملين بالديوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يكرم 27 طالبا أوائل الثانوية من أبناء العاملين بالديوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكريم 27 شابا وفتاة من أوائل الثانوية العامة، من أبناء العاملين بمحافظة القاهرة بالديوان العام، والأحياء والمديريات بمنحهم شهادات تقدير، ومكافأة مالية لكل طالب وبلغ عددهم 27 طالبا وطالبة بحد أدنى 96% للقسم العلمي و93% للقسم الأدبي.

وأكد المحافظ، في كلمته حرص المحافظة على رعاية المتفوقين في جميع المجالات، وتقديم الشكر والتقدير لأولياء الأمور على الجهد المبذول من جانبهم لتوفير البيئة المناسبة والرعاية المتكاملة لأبنائهم، وكافة احتياجاتهم المادية والمعنوية وتشجيعهم الدائم على التفوق والنجاح.

وشهد الاحتفال نواب المحافظ واللواء محمد حنفي السكرتير العام، واللواء مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد وأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة.

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وفي الإطار نفسه، وافق اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء شهداء الوطن من الجيش والشرطة، عرفانا من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية في سبيل الوطن.

المحافظ وافق على إطلاق اسم البطل الشهيد عميد ياسر محمد منير الحديدي على مدرسة السعدية الثانوية بنات بحي غرب مدينة نصر واسم البطل الشهيد ملازم أول فادي مدحت فايز على مدرسة النهضة الابتدائية بحي عين شمس، واسم البطل الشهيد جندي مجند محمد نصر عبد الغني على مدرسة الشرفا الابتدائية بحي باب الشعرية، واسم البطل الشهيد المقدم مصطفى عبيد محمود سالم على مدرسة السعيدية الاعدادية بنين بحي غرب مدينة نصر، واسم البطل الشهيدمجند علاء محمود السيد محمد على مدرسة المسلة الاعدادية بنات بحي المطرية، واسم البطل الشهيد مجند عبد الباسط حسن عبد الباسط على مدرسة المعصرة الثانوية بنات بحي المعصرة، واسم البطل الشهيد عبد الحميد محمد محمد مرسي على مدرسة المعصرة البلد الابتدائية بحي المعصرة، واسم البطل الشهيد مجند أيمن محمد متولي على مدرسة الرشاد الابتدائية بحي حلوان، واسم البطل الشهيد الرائد ياسر حسن فؤاد جنينة على مدرسة مستقبل الشروق الرسمية بمدينة الشروق.

المحافظ أمر بضرورة أن توضع لوحات تذكارية، داخل المدارس، التي تحمل أسماء شهداء الوطن، بها نبذة عن الشهيد وصورة كبيرة له وتفاصيل تضحياته وظروف استشهاده، وأن يقام احتفال سنوي بكل مدرسة تحمل اسم الشهيد في يوم ذكري استشهاده للتذكرة بما قام به ليكون قدوة للأجيال القادمة كما كان مصدر فخر لبلده.

