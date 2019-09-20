أخبار مصر | محافظ القاهرة يشدد على تفعيل قانون التصالح وتقنين المخالفات البنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشدد على تفعيل قانون التصالح وتقنين المخالفات البنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بسرعة إعداد كشوف الحصر للمباني المخالفة، كل في نطاقه خلال العشر سنوات الماضية، واستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين خلال المدة المقررة طبقاَ للقانون رقم 17 لسنة 2019 والصادر في يوليو الماضي، والذي منح فرصة 6 أشهر للمواطنين بالتقدم بالطلبات وعرضها على اللجان الفنية والبت فيها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء، بأهمية النشر والإعلان والتوعية بين أصحاب العقارات المخالفة، بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة.

ونوه بأنه فور تقدم المواطن الراغب في التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص، سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقاَ بها رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه.

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