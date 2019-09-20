أخبار مصر | محافظ القاهرة يشدد على تفعيل قانون التصالح وتقنين المخالفات البنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يشدد على تفعيل قانون التصالح وتقنين المخالفات البنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء، بأهمية النشر والإعلان والتوعية بين أصحاب العقارات المخالفة، بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة.
ونوه بأنه فور تقدم المواطن الراغب في التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص، سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقاَ بها رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه.
وشهدت الورشة من جانب المحافظة نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بحضور كافة رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية وعدد من قيادات المحافظة المعنية.
وخلال ورشة العمل التي استمرت لعدة ساعات قامت المهندسة نفيسة هاشم، بتقديم عرض مرئي يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ونوهت بأن التيسيرات التي أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات أوصت بسرعة تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين وتوسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهندسة الإنشائية، وكذا إمكانية قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات، وتعليق إصدار شهادة إيقاف النظر في الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.