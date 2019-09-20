أخبار مصر | السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية: منح تأشيرة خروج نهائي للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية "برقية خطية" إلى إدارة الجوازات، ومدير عام السجون بالمملكة تضمنت: أنه في حاله تعذر إصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد وفقا للإجراءات المتبعة لتعذر ذلك لأسباب فنية، فيتم التنسيق بين إدارة الوافدين بالجوازات، ومكتب العمل التابع له في المنطقة لإنهاء إجراءات منح تأشيرة الخروج النهائي في حاله عدم وجود قيود أمنية أو قضائية تمنع المغادرة.

وأشارت البرقية إلى أنه إذا كان السبب في عدم القدرة على المغادرة استحقاقات ماليا "رسوم أو غرامة" ليس مسئولا عنها الوافد طالب تأشيرة الخروج النهائي، وإنما على صاحب العمل أو رب الأسرة، فيمنح تأشيرة الخروج النهائي ولا يتوقف سفره علي تحصيل الرسوم أو الغرامة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقي تقريرا عاجلا - بمضمون البرقية- من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار عثمان رمضان أن سببها يرجع إلي قيام بعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة بإرسال عدد من المذكرات لوزارة الداخلية بالمملكة، لمساعدة أفراد من رعاياها لم يستطيعوا الحصول علي تأشيرة خروج نهائي للعودة إلي بلادهم دون أن يكون عليهم أي قيد يمنعهم من المغادرة، وإنما يعود ذلك لأسباب فنية.

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ووجهت وزارة القوي العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة الشكر والتقدير لجميع السلطات السعودية لتعاونها في إيجاد سبل لحل كافة العقبات التي تواجه العمالة الوافدة ومنها المصرية.

وفي نفس الإطار، وفرت القوى العاملة 106 آلاف و447 فرصة عمل بالداخل، وبلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة 101 ألفا و234، وذلك خلال 3 شهور.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أظهرت أن المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 313 ألفا و665 مسجلا.

