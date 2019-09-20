شكرا لقرائتكم خبر عن قاض يحصل على الدكتوراه عن رسالته «المسؤولية عن الفعل الضار عبر الإنترنت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت كلية الحقوق جامعة الزقازيق المستشار أحمد حجازي القاضي بمحكمة الإسماعيلية الإبتدائية درجة الدكتوراة في القانون المدني، عن رسالته «المسؤولية المدنية عن الفعل الضار عبر الإنترنت»، بإعتبار جرائم الإنترنت من أكثر الجرائم انتشارًا خلال الفترة الحالية.

ضمت لجنة المناقشة الأستاذ الدكتورة سهير منتصر استاذ القانون المدني ووكيلة كلية الحقوق السابقة، والأستاذ الدكتور محمد السعيد رشدي، أستاذ القانون بجامعة بنها، والأستاذ الدكتور ممدوح خيري هاشم استاذ القانون بجامعة الزقازيق، وأجازت اللجنة حصول الباحث على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز.

حضر مناقشة رسالة الدكتوراة كبار الشخصيات العامة بمحافظات الشرقية والإسماعيلية والقاهرة من رجال السلك القضائي والنيابة العامة ورجال الأعمال وكرة القدم والإعلام والصحافة.