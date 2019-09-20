شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد نقابات العمال بالإسكندرية: نرفض الدعوات المشبوهة للتظاهر وتعطيل عجلة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد المحلى لنقابات العمال بالإسكندرية، برئاسة مجدى البدوى، رفضه القاطع لأي دعوات غير مسؤولة للتظاهر وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل غير مدركة للظرف الراهن والأجواء الدولية المحيطة بنا من توترات بمنطقة الشرق الأوسط.

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وقال الاتحاد، في بيان له، الجمعة: «العمال سيظلوا السند والدعم للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية والدستورية حائط صد لحماية أركان الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية عمود الخيمة المصرية والسند الحقيقى للدولة والشعب على مر العصور فانحيازاته ظلت وستظل للشعب».

وأكد البيان أن «الجيش هو المنتخب الوطنى من كل أفراد الشعب المصرى، لذا فإن الاتحاد المحلى لنقابات العمال بالإسكندرية يرفض رفضا قاطعا الزج باسم الجيش في أي معترك للسياسة لأنه هو الملاذ الوحيد للشعب المصرى وسنده ضد أعداء الوطن سواء بالداخل أو الخارج، ولن يفلح أي مغرض أو غير وطنى في هز تلك الثقة المتبادلة بين الشعب والجيش فالعمال الذين يمثلون الأغلبية داعمون لقواتهم المسلحة على مر العصور».

وختم الاتحاد المحلى لنقابات العمال بالإسكندرية، البيان، قائلا: «عاشت مصر حرة أبيه.. وعاشت الدولة المصرية وجيشها العظيم».