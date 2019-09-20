شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات إلكترونية وكافيتريات وكاميرات مراقبة.. بدء تطوير موقف ميدان الجيزة نهاية سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، نهاية الشهر الجاري، بتكلفة إجمالية حوالى 5.5 مليون جنيه.

وقال «راشد» إن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الإنشائية والخدمية والاستثمارية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف، خاصة أنه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة، إضافة إلى تحقيق العائد الاستثمارى من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التي يمكن تنميتها واستغلالها في الإنفاق على مشروعات خدمية أخرى لمواطنى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضارى ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية وتركيب بوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها، مضيفا أنه سيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمه بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.

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تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء الذي عقده مع ممثلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي الجهة المسؤولة التي تم إسناد أعمال التطوير إليها، حيث وجه «راشد» الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع والمقرر الانتهاء منه خلال 5 أشهر.

وكلف المحافظ رئيس حى جنوب ورئيس جهاز السرفيس بتقديم كافة سبل التعاون للشركة المنفذة وتذليل أي عقبات لسرعة إنجاز المشروع في الوقت المحدد له.

كما كلف رئيس حى جنوب الجيزة بأن تشمل أعمال التطوير أيضاً محيط الموقف من خلال عدم السماح بوجود أي إشغالات تعوق الطريق العام موجهاً بسرعة نقل الباعة المتواجدين للباكيات المخصصة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة مشروع تطوير موقف السرفيس بميدان الجيزة بحضور السكرتير العام ومدير مديرية الإسكان ورئيس حى جنوب الجيزة ورئيس جهاز السرفيس والشركة المنفذة للأعمال.