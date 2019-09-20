شكرا لقرائتكم خبر عن مظهر شاهين: لا نعمة أعظم من الأمن.. ولا تنقادوا وراء الشائعات ودعاة هدم الأوطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الشيخ مظهر شاهين خطبة الجمعة، اليوم، بمسجد عمر مكرم، حيث دارت خطبة الجمعة حول صفتي التواضع والكبر.

وقال شاهين إن إنكار نعم الله من صفات المتكبرين، وإن من أكبر نعم الله التي لا يمكن جحودها هي نعمة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الجاحد لهذه النعمة من المتكبرين.

وأكد «شاهين» أنه لا نعمة أعظم من نعمة الأمن، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوطن وعدم الانقياد وراء مروجي الشائعات ودعاة هدم الأوطان.