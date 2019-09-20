شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر منح تأشيرة خروج نهائى للوافد حال عدم وجود قيود أمنية أو قضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية "برقية خطية" إلى إدارة الجوازات، ومدير عام السجون بالمملكة تضمنت: أنه فى حاله تعذر إصدار تأشيرة خروج نهائى للوافد وفقا للإجراءات المتبعة لتعذر ذلك لأسباب فنية،فيتم التنسيق بين إدارة الوافدين بالجوازات، ومكتب العمل التابع له فى المنطقة لإنهاء إجراءات منح تأشيرة الخروج النهائى فى حاله عدم وجود قيود أمنية أو قضائية تمنع المغادرة .

وأشارت البرقية إلى أنه إذا كان السبب فى عدم القدرة على المغادرة استحقاقات ماليا "رسوم أو غرامة" ليس مسئولا عنها الوافد طالب تأشيرة الخروج النهائي، وإنما على صاحب العمل أو رب الأسرة، فيمنح تأشيرة الخروج النهائى ولا يتوقف سفره على تحصيل الرسوم أو الغرامة .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة : أن وزارة القوى العاملة، تلقت تقريرا عاجلا - بمضمون البرقية- من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار فيه المستشار عثمان رمضان أن سببها يرجع إلى قيام بعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بالمملكة بأرسال عدد من المذكرات لوزارة الداخلية بالمملكة، لمساعدة أفراد من رعاياها لم يستطيعوا الحصول على تأشيرة خروج نهائى للعودة إلى بلادهم دون أن يكون عليهم أى قيد يمنعهم من المغادرة، وإنما يعود ذلك لأسباب فنية .

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ووجهت وزارة القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة الشكر والتقدير لجميع السلطات السعودية لتعاونها فى إيجاد سبل لحل كافة العقبات التى تواجه العمالة الوافدةومنها المصرية .