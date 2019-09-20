شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": 116 متدربًا يشاركون فى برنامج "وطنى 2030" لتأهيل القيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مشاركة 116 متدربًا من مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى فى البرنامج التدريبى "وطنى 2030" والذى أطلقته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ضمن اهتمام الدولة بتأهيل القيادات العليا بالجهاز الإدارى للدولة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بهدف تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية والعمل على نجاح المنظومة التعليمية الجديدة.

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وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن البرنامج يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارات الوسطى والعليا كل فى تخصصه، مشيرًا إلى أن تلك التدريبات هى إحدى البرامج التى تسعى الوزارة لتقديمها لتدريب وتأهيل العاملين بالمنظومة التعليمية وذلك فى إطار خطة تدريبية متكاملة تتبناها وزارة التربية والتعليم لتنمية ورفع قدرات ومهارات العاملين فى المنظومة التعليمية.

وأطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى المرحلة الثانية من برنامج "وطنى 2030" فى يوليو الماضى ويستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، ويتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة والتى تشمل "إدارة الذات، ورؤية مصر 2030، والمهارات الرقمية".