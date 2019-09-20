شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح الزراعى تصدر بيان تأييد للرئيس والجيش والشرطة فى الحرب على الارهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بيان دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، والشرطة، فى الحرب الشرسة ضد الإرهاب.

وجاء نص البيان كالتالى:

"حفاظاً على الوطن ومقدراته ضد الحملات الشرسة لتشويه مؤسسات الدولة ورموزها فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وجموع الزراعيين يؤكدون على تأييدهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، واستكمال ومواصلة خطط الإصلاح الإقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة عن دعمهم الكامل للقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى الحرب ضد الإرهاب والمؤامرات التى تستهدف النيل من أمن وسلامة البلاد .

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ويؤكد المجلس على صمود الشعب المصرى بكافة أطيافه وصلابة جبهتنا الوطنية والعزم على تنفيذ مشروعاتنا القومية لتحقيق الأهداف الوطنية دعماً لمسيرة التقدم والازدهار لمصرنا الغالية بقائدها وزعيمها المخلص لشعب مصر حفاظاً على مكتسبات شعبنا التى حققها ويحققها بسواعد أبناءه الشرفاء وجنوده البواسل ودماء الشهداء الطاهرة على أرض مصر عبر مسيرته النضالية ضد قوى الشر والإرهاب من أجل حياة حرة كريمة بإذن الله".