شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول تنظيم «القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول تنظيم المعهد بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، معرضًا تحت مسمى (في فلك يسبحون)، بمقر المتحف، وذلك خلال سبتمبر الجاري.

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أشار التقرير إلى أن فعاليات المعرض بدأت باحتفالية ثقافية تخللها بعض العروض الفنية، كما أقيم على هامش المعرض بعض المحاضرات وورش العمل المتخصصة في علم الفلك وتطبيق عملي عن استخدامات الأسطرلاب، بهدف تبسيط علوم الفلك لرواد المعرض والمتحف.

كما أوضح التقرير أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤١، وقد شمل المعرض عرضا لبعض المقتنيات الأثرية والفلكية التي يمتلكها المعهد نظرا لأن معظم المعروضات تمثل قطعا تاريخية فلكية.

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يحتوي على قطع فلكية علمية تاريخية يحتفظ بها متحف المعهد بالمقر الرئيسي بحلوان، ترجع للقرنين التاسع عشر والعشرين.