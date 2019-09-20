شكرا لقرائتكم خبر عن ترك فوطة داخل بطن مريضة.. إحالة طبيب توليد إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجمعة، أن تحقيقات مديرية الشؤون الصحية حيال واقعة الإهمال الطبي، التي تعرضت لها إحدى السيدات وتدعي «أ. ع» أثناء إجرائها لعملية ولادة قيصرية بإحدى العيادات الخاصة بمركز الحسينية، أسفرت عن إحالة الطبيب القائم بالعملية ويدعى «ت. س» إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء بالقاهرة، لتركه فوطة ببطنها أثناء إجراء العملية مما عرض حياتها للخطر، وجار استصدار قرار بغلق المنشأة لما تم رصده من مخالفات طبقا لما جاء بتقرير مديرية الشؤون الصحية.

Advertisements

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة واتخاذ اللازم قانونًا، حيال ما تسفر عنه تحقيقات لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء بالقاهرة، وكذلك تحقيقات النيابة العامة بالحسينية بالمحضر رقم 19978 لسنة 2019، جنح مركز الحسينية ومتابعة تنفيذ قرار الغلق للمنشأة.

يذكر أن واقعة الإهمال الطبي قد تم عرضها من خلال مداخلة تليفونية قام بها زوج المريضة في أحد البرامج بالقنوات الفضائية، أكد فيها تعرض زوجته لإهمال طبي كبير بعد ترك أحد أطباء النساء والتوليد «فوطه» بداخل بطنها أثناء إجرائها لعملية وضع، بعيادته الخاصة بمركز الحسينية بتاريخ ٢/ ٧ ٢٠١٩، الأمر الذي ترتب عليه تعرض حياه زوجته لمضاعفات صحية خطيرة، وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لها بمستشفى قناة السويس الجامعي لاستخراج الفوطة بتاريخ ١/ ٩ / ٢٠١٩، وطالب زوج المريضة بفتح تحقيق مع الطبيب المتسبب في الواقعة لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيال تقصير الطبيب وإهماله.

ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بإجراء تحقيق طبي عاجل مع الطبيب وتكليف مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحتها من عدمه وإعداد تقرير مفصل لاتخاذ اللازم.