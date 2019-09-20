شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بدء التظلمات.. تفاصيل حذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموينية (أسباب الاستبعاد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التموين فتح باب التظلمات للمحذوفين من بطاقات التموين، ابتداءً من الخميس الموافق 19 سبتمبر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وفتح باب التظلمات للمحذوفين من بطاقات التموين؛ يأتي في لفتة إنسانية وتلبية لأفراد الأسرة المصرية.

وقال الدكتور عمر مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، مستمرة في مراجعة التظلمات التي تقدم بها حاملو البطاقات التموينية، ضمن محددات المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم الحكومي، حيث تم حذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموينية خلال المراحل الثلاث الماضية.

وأضاف «مدكور» لـ«المصري اليوم» أن وزارة التموين تعمل على تنقية وتنقيح لبطاقات التموين؛ لتوفير الدعم الحكومي الخاص بالوزارة في الموازنة المالية 2019 ـ 2020، والذي يقدر بـ89 مليار جنيه، مقسمة كالتالي 38 مليار جنيه للمقررات التموينية، و51 مليار جنيه للخبز المدعم.

وقال مدكور إنه بعد الانتهاء من مراجعة التظلمات، سيتم الإعلان عمن تم حذفهم فعليًّا، حيث إنه تم توجيه إنذار لعدد 250 ألف بطاقة تموينية لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف مواطن من المقررات التموينية، موضحاً أن البطاقات التموينية التي تم توجيه إنذار لها بالاستبعاد تضم ما يقرب من 600 ألف مواطن مقيد على تلك البطاقات.

ولفت مدكور إلى أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سيعلن قريبًا عن محددات المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.

وأكد مدكور أن استهداف غير المستحقين للدعم مستمر ولن ينتهي، موضحًا أن العناصر الأساسية للحذف تقوم على 3 نقاط وهي الدخل، الإنفاق، الاستهلاك، ومن خلال تلك النقاط يتم وضع المحددات الخاصة بالاستبعاد.

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وتابع أن محددات استبعاد المواطنين من الدعم الحكومي، تشمل الآتي: استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا، الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات، الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

وأضاف أنه يتم استبعاد الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013، الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فداناً، الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

وتابع: «بالإضافة إلى الأسرة التي لديها استهلاك فاتورة موبايل أكثر من 800 جنيه، الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه، الأسرة لديها راتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا، الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، الأسرة لديها مهنة عليا».

وأوضح أن من يتم استبعادهم من البطاقات التموينية، يتم وقف صرف المقررات التموينية لهم، مع استمرار صرف الخبز المدعم.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهاً لأول 4 أفراد وباقي الأفراد 25 جنيها كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

من جهتها، قالت فاطمة عبدالمقصود، عضوة شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إنه لم يتم حتى الآن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، حيث إنه بمجرد إضافتهم سيظهر في بون صرف المقررات التموينية.

وأضافت: «يبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة المالية 2019 ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعم موجه للبطاقات التموينية، وينقسم إلى 38 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية، و51 مليار جنيه لمنظومة الخبز المدعم، وذلك لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية».