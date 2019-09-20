بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.. بدء تطوير موقف ميدان الجيزة نهاية سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلن أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة نهاية شهر سبتمبر الحالي، بتكلفة إجمالية حوالي 5.5 مليون جنيه.

جاء ذلك في تصريحات لمحافظ الجيزة عقب اللقاء الذي عقده مع ممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي الجهة المسئولة التي تم إسناد أعمال التطوير إليها، حيث وجه المحافظ الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، والمقرر الانتهاء منه خلال 5 أشهر.

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وقال محافظ الجيزة، إن أعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الإنشائية والخدمية والاستثمارية؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف، خاصة وأنه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة، إضافة إلى تحقيق العائد الاستثماري من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التي يمكن تنميتها واستغلالها في الإنفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطني المحافظة.

وأضاف أن المشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضاري ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية وتركيب بوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج؛ لتحصيل الكارتة من السيارات، وذلك لإحكام السيطرة على الإيرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشري بها، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات.

وكلف المحافظ، رئيس حي جنوب ورئيس جهاز السرفيس بتقديم كافة سبل التعاون للشركة المنفذة، وتذليل أي عقبات لسرعة إنجاز المشروع في الوقت المحدد له.كما كلف رئيس حي جنوب الجيزة بأن تشمل أعمال التطوير أيضاً محيط الموقف من خلال عدم السماح بوجود أي إشغالات تعوق الطريق العام، موجها بسرعة نقل الباعة المتواجدين للباكيات المخصصة لهم.