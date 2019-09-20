قبل تهريبها للخارج.. ضبط راكب بحوزته ربع مليون جنيه بمطار سوهاج الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجحت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج الدولي، في ضبط راكب حاول تهريب قرابة ربع مليون جنيه كانت وحدة مباحث قسم شرطة مطار سوهاج الدولي، تمكنت من ضبط "أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة قنا" وبحوزته "مبلغ مالي قدره 248500 مائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه، وعدد خمسمائة كرت شحن خطوط هواتف محمول خاصة بإحدى شركات الاتصالات) حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية مخفاة داخل إحدى حقائبه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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