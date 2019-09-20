بتهمه تزوير توكيلات رسمية.. ضبط موظف بالشهر العقاري في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط موظف بالشهر العقاري لتزويره التوكيلات الرسمية. تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من أحد المواطنين بقيام (موظف توثيق بأحد مكاتب الشهر العقاري بالبحيرة- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة) باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة) واصطناع توكيلات خاصة صادرة من مكتب الشهر العقاري المشار إليه لصالح الثاني وإثباته بها بحضور الموكلين والتصالح في (عدد 4 قضايا) - على خلاف الحقيقة- وتقديمها للمحكمة والحصول بموجبها على أحكام بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده، حيث يقوم بالاستعانة ببعض الأشخاص لتقديمهم على أنهم المدعين بالحق المدني في الدعاوى المرفوعة ضده منهم ، وقيام موظف الشهر العقاري بإثبات حضورهم أمامه بدلاً من الموكلين الأصليين مقابل مبالغ مالية يتقاضاها. أكدت التحريات صحة الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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