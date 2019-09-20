تنفيذ 55 ألف حكم قضائي بحملات مكبرة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والبؤر الإجرامية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 40 قطعة سلاح ناري، 123 قضية مخدرات، 27604 مخالفة مرورية، 782 مخالفة مرافق، وتنفيذ 55099 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

تأتي تلك الحملات في إطار مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.