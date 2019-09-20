أخبار مصر | رئيس "العربية للتصنيع": كبرى الشركات المجرية تتطلع لضخ مزيد من استثمارات بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "العربية للتصنيع": كبرى الشركات المجرية تتطلع لضخ مزيد من استثمارات بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء هذا خلال مشاركته بفعاليات منتدى الاستثمار المصري المجري برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والسيد ليفنتي مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية بوزارة الشئون الخارجية والتجارة المجرية، وبحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع نخبة من المستثمرين المجريين وممثلين عن 26 شركة من كبريات الشركات المجرية.

وتأتي تلك الفعاليات في إطار ما تم إنجازه من تعاون في الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الإقتصادي التي عقدت بالقاهرة العام الماضي، واستغلالًا لتطور العلاقات المصرية المجرية في السنوات الماضية، ومتابعة لنتائج اللقاءات التى عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المجرى خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أنه لمس داخل الهيئة العربية للتصنيع إقبال كم ضخم جدا من الشركات العالمية من كافة دول العالم، وأبدوا رغبة حقيقية للإستثمار بالسوق المصري، لأنهم يعرفون جيدًا أن مصر بوابة للعالم العربي والأفريقي، فضلا عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستسمح بتصدير المنتجات لأوروبا بالمواصفات العالمية.

وفي إطار توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة ومجموعة تنجسرام المجرية العالمية، أكد "التراس" أنه تم الاتفاق مع مجموعة تنجسرام المجرية العالمية علي البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الإضاءة الحديثة، من اللمبات الموفرة للطاقة الليد وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمباني ووسائل النقل.

كما وجه الدعوة للشركات المجرية للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وصناعة السيارات، مشيرا إلى أن كبرى الشركات المجرية العالمية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات بمصر.

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددًا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون المشترك والشراكة الحقيقية مع الخبرات العالمية.

وفي إطار فعاليات المنتدى، التقى وفد من الهيئة العربية للتصنيع مع ممثلين من كبريات الشركات المجرية ،لبحث تبادل الخبرات ودراسة الشراكة والتصنيع المشترك في عدد من مجالات الصناعة ومنها السكك الحديدية والطاقة المتجددة والمعدات الطبية وتحديث الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية واتفق الجانبان علي إستمرار قنوات الإتصال لتفعيل الشراكات في عدد من مجالات التصنيع.