شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تدريب ٥٤ قيادة نسائية في المحافظات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية بالمحافظات، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتمكين المرأة في المحليات، بحسب بيان الوزارة.

وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الدورة تستفيد منها 54 قيادة نسائية في المحافظات بواقع 2 من كل محافظة على أن تكون المتدربة شاغلة لوظيفة رئيس أو نائبة رئيس مركز أو مدينة أو حي أو رئيس وحدة قروية، ويتم التدريب على كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات، مشيرا إلى أن مركز سقارة سينفذ خلال نفس الأسبوع 3 دورات تدريبية يستفيد منها 135 متدربا منهم حقيبة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة تتعلق بتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشكلات واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، كما ينفذ المركز دورة لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التخطيط والرقابة والمتابعة، إضافة إلى دورة في اللغة الإنجليزية للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية الذي عقده المركز، خلال الشهر الماضي.

وأكد حرص الوزارة على تنمية مهارات العاملين بالمحليات خاصة القيادات الوسطى وتأهيليهم لتولي المناصب القيادية بالمحافظات، موضحاً أن الوزارة قامت بتحديث مستوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستفيدين، إضافة إلى زيادة دورات اللغة الإنجليزية وتقسيمها إلى 3 مجموعات متدرجة المستوى، مع إدراج ورش العمل المجمعة في الخطة لزيادة مساحة التواصل والتنسيق مع كل عناصر منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.