شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تخاطب الطلاب بـ«موشن جرافيك»: كونوا على قدر المسؤولية لتحفظوا الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء المصرية إن المولى عز وجل قد حثنا على طلب العلم وجعله في مرتبة الجهاد في سبيل الله، قال تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122].

ووجهت الدار رسالة إلى الطلاب -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد- قالت فيها: "أوشك عام دراسي جديد على البدء، وأنتم -أيها الطلاب- عُدَّة أمتكم وقوة أوطانكم، فتزودوا بالعلم والإيمان سلاحًا تحمون به الوطن وتدفعون عنه أعداءه، وإن أعدى أعدائه الجهل والتطرف".

كما خاطبت الدار شباب مصر من الطلبة والطالبات لتشجيعهم على الجد والاجتهاد في طلب العلم، قائلة: "أيها الشباب .. لا تظنوا المجد يطرق باب أحدكم بغير سعي منه ولا اجتهاد، بل هو جائزة لا يستحقها إلا من جد واجتهد، واعلموا أن رفعة الوطن أصل من أصول الإيمان؛ فاسعوا إلى رفعته تفلحوا في الدنيا والآخرة. فكونوا على قدر المسؤولية، لتحفظوا الدين والوطن".