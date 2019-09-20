شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى الحكومة» تستجيب لـ 256 حالة تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً خلال شهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، إلى 256 حالة تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً خلال شهر أغسطس 2019، وقد تنوعت هذه الحالات بين إجراء جراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب المفتوح، وجراحات أوعية دموية، وتوفير أسرة رعاية مركزة عامة وحضانات بأنواعها، وتوفير أمصال عقر حيوانات وعلاج حالات التسمم، وعلاج لفيروس سي، وتوفير أطراف صناعية، وذلك بالتنسيق مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وضرب الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أمثلة بنبذة من هذه الاستجابات، قائلا:

-تم استقبال استغاثة من أهل طفل بأنه يعاني من ضمور بالعمود الفقري وعدم وجود خلايا شوكية بالعمود الفقري ويحتاج إلى تدخل جراحي، وأن إجراء العملية بتكلفه ٦٥ ألف جنيه بمستشفى بالإسكندرية، فتم التنسيق مع د. أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، وتم عرضه على لجنة متخصصة لتقييم الحالة، كما تم التنسيق مع د. عنانى، مدير فرع التامين الصحى بالإسكندرية لتوفير المستلزمات الطبية التي تحتاجها العملية، واكد على تحمل جميع النفقات المالية الخاصة بالجراحة على نفقة التأمين، وقد تم اجراء العملية بنجاح.

- تم رصد استغاثة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن هناك طفلة تعاني من ورم بالفك الأيسر ناتج عن نمو متسارع به دون الفك الآخر، وقد تم عمل عدد 4 عمليات جراحية بكلية طب أسنان جامعة الإسكندرية على مراحل منذ كان عمر الطفلة سنة حتى بلوغها 4 سنوات ولم تؤدي نتائج العمليات السابقة إلى نتائج في تحسن الحالة، وأن الأستاذ الدكتور حازم ماهر الخبير المصري المتخصص في (جراحه تجميل الوجه والفكين وتشوهات قاع الجمجمة) المُقيم بكندا سيزور مصر وأبدى استعداده لإجراء العملية، وعرض إجراء العملية بالمجان نظرا للظروف المادية للأهل على أن يتم إجراء الجراحة بمستشفى دار الشفا. تم التواصل مع ا. د / وائل يحيي، مدير مستشفى دار الشفاء للتنسيق معه، لإمكانية اجراء العملية داخل المستشفى وابدى الموافقة بعد عرض الطفلة على فريق متخصص داخل المستشفى، فتم حجز الطفلة وعمل جميع الفحوصات اللازمة لإجراء العملية للطفلة واجراء العملية بنجاح.

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-تم استقبال استغاثة من ابن مواطنة بالغة 65عاما يُفيد بتعرض والدته إلى جلطات بالمخ متكررة ويحتاج إلى رعاية مركزة ويرجو سرعة توفير ذلك نظرا لحالتها الحرجة، فتم التنسيق مع مدير مستشفى عين شمس الذي أفاد بتوفير سرير للحالة وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ونقلها فوراً.

-وردت استغاثة من خال طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، والتي تعاني من حروق بالجسم نسبتها 80% وتحتاج إلى نقلها إلى رعاية حروق، وعلى الفور تم التنسيق مع كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئيسية للحروق والأورام بالعبور، ومدير الجمعية لإستقبال الحالة كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف ونقل الحالة وتسكينها بالمستشفي فوراً.

كما تمت الإستجابة أيضا لعدد من الحالات الإنسانية خلال شهر سبتمبر ومن بينها الحالات الأتية:

-رصدت المنظومة مناشدة والدة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات على الموقع الالكترونى لموقع صدى البلد لإنقاذه من الموت، حيث انه تعرض لحادث سيارة أثناء مروره بطريق الإسكندرية القاهرة، وتم على الفور إجراء عملية جراحية سريعة لإزالة الطحال وانقسام في قدميه وشرخ في الجمجمة وشرخ كبير في وجهه من أسفل ذقنه إلى أعلى الأنف، ويحتاج حاليا إلى عملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير بالوجه وعملية تجميل، فتم توجيه الشكوى إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى، حيث قام مدير فرع القاهرة بالتنسيق مع والد الطفل وعرضه على استشارى التجميل بمستشفى صيدناوى، وتقرر اجراء التدخل الجراحى وسيتم استكمال باقى الجراحات بمستشفى الهرم ومستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحى مع تحمل الهيئة لجميع النفقات.

-رصدت المنظومة مناشدة لمواطنة من على موقع اليوم السابع والتي تعانى من داء الفيل منذ أكثر من خمسة عشر عاما وتناشد «أصحاب القلوب الرحيمة» مساعدتها للعلاج والاهتمام بحالتها الصحية، فتم توجيه الشكوى إلى وزارة الصحة والسكان التي قامت بالتواصل مع المريضة من خلال وكيل مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، وقام بتوجيه فريق طبي لتقرير الحالة المرضية وتوجيه مستشفى الصوفية بالمحافظة للمتابعة المستمرة مع المريضة، ونتيجة لتوقيع الكشف الطبي عليها تم التنسيق مع مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق لعرض الفحوصات على أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الزقازيق لإبداء الراي بالتدخلات الجراحية من عدمه.

من جهتها، قامت لجنة الإستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، والتى يرأسها الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، برصد إستغاثة عاجلة من إحدي المواطنات بجريدة النبأ والتي تعاني من ورم خطير بالمخ، ولا يمكن إجراء تدخل جراحي ولكن يوجد فرصة للعلاج عن طريق الجاما نايف في معهد ناصر، بعد إستشارة أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبي العالمي، فتم التواصل مع إبن المريضة وإستقبال جميع التقارير الطبية للحالة والأشعات وعرضها على اللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، والتي إستجابت على الفور لإستغاثة المريضة، وقررت تحمل تكاليف جلسات الجاما نايف على نفقة الدولة بمعهد ناصر، ووقع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على القرار بتاريخ 18/9/2019 للعلاج.