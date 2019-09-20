شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: جار الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة بـ«سكن مصر» في الشروق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جار الانتهاء من تنفيذ وحدة الصحية وحضانة أطفال بمنطقة خدمات مشروع «سكن مصر» بالمدينة.

وأوضح «الغيطي» أن مشروع الحضانة على مساحة 2400م2، ومكون من (6 فصول + منطقة ألعاب أطفال)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 85%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الجاري، مضيفاً أنه جار الانتهاء من تنفيذ مبنى الوحدة الصحية على مساحة 2800م2، ويضم (عيادة طب أسرة - عيادة أسنان - غرفة إسعافات أولية - معمل تحاليل - صيدلية - غرفة نفايات - سكن أطباء)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر فبراير 2020.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة لإسناد مشروع إقامة سوق تجارية بعدد 14 محلا، ويهدف المشروع إلى توفير كافة الخدمات بمشروع سكن مصر الجاري تنفيذه بالتزامن مع مواعيد التسليم المقررة للوحدات السكنية بالمشروع.

الأنتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق

الأنتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق

الأنتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق

الأنتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق

الأنتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق