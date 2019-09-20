- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: جار الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة بـ«سكن مصر» في الشروق (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جار الانتهاء من تنفيذ وحدة الصحية وحضانة أطفال بمنطقة خدمات مشروع «سكن مصر» بالمدينة.
وأوضح «الغيطي» أن مشروع الحضانة على مساحة 2400م2، ومكون من (6 فصول + منطقة ألعاب أطفال)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 85%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الجاري، مضيفاً أنه جار الانتهاء من تنفيذ مبنى الوحدة الصحية على مساحة 2800م2، ويضم (عيادة طب أسرة - عيادة أسنان - غرفة إسعافات أولية - معمل تحاليل - صيدلية - غرفة نفايات - سكن أطباء)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال شهر فبراير 2020.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة لإسناد مشروع إقامة سوق تجارية بعدد 14 محلا، ويهدف المشروع إلى توفير كافة الخدمات بمشروع سكن مصر الجاري تنفيذه بالتزامن مع مواعيد التسليم المقررة للوحدات السكنية بالمشروع.
كانت هذه تفاصيل خبر «الإسكان»: جار الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة بـ«سكن مصر» في الشروق (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.