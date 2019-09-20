شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه 12 ساعة عن بعض مناطق حلوان السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف - مساكن الضباط - منطقة المصانع بعزبة زين - منطقة الملأة بعزبة الوالدة - عزبة الهجانة - عزبة الصفيح بالمعصرة)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غد السبت 21 /9 /2019 حتى الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بشارع النصر للسيارات بوادي حوف.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.