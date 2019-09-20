شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: منظومة الحيازة الإلكترونية توفير بيانات زراعية موثقة ومحدثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بزيارة لمحافظة الغربية، حيث استقبلها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بمكتبة بديوان عام المحافظة لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، بحضور رئيس اللجنة التنسيقية لمنظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح) ومدير مديرية الزراعة بالغربية وعدد من التنفيذيين بوزارة الزراعة والمحافظة.

وقالت نائب وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن هذه الزيارة تستهدف متابعة تكليفات دولة رئيس الوزراء وتنفيذاً لقرار الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي رقم 926 لسنة 2019 بتسليم بطاقات الحيازة الإلكترونية للمزارعين مع منح مهلة مدتها شهر لمن لم يقوموا بتسجيل بيانات حيازاتهم بالرقم القومي على المنظومة لينتهي إستخدام بطاقات الحيازة الورقية في نهاية هذه المهلة بالنسبة لمحافظتى الغربية وبورسعيد.

واستمعت «محرز» ومحافظ الغربية أثناء تواجدهما بمديرية الزراعة بالغربية إلى شرح مفصل عن طريقة تسجيل الحيازات على المنظومة وإستخراج التقارير اللازمة التي تحدد المساحات المنزرعة وأنواع الزراعات والمساحات غير المنزرعة، كما قاما بجولة تفقدية شملت الإدارة الزراعية بطنطا وجمعية القراشية وبنك قرية القراشية لمتابعة إنتظام تسليم كارت الفلاح به.

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ومن جانبه، أوضح محافظ الغربية أن تطبيق منظومة الكارت الذكي بالمحافظة، هو جنى لثمار الإنتهاء من أعمال البنية التحتية للتحول الرقمي بالمحافظة، مشيراً إلى أن إستخدام النظم التكنولوجية يعمل على تقليل الجهد والوقت، وأن هذه المنظومة تأتى في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعلياً.

وذكرت «محرز» أن عدد الحيازات التي تم تسجيلها بمحافظة الغربية وصل إلى 335،933 حيازة بالرقم القومى، وعدد 176،333 حيازة بدون رقم قومى، باجمالي 512الف حيازة اليكترونية هذا بالإضافة إلى ميكنة 384جمعية زراعية.

وأكدت محرز أن منظومة الحيازة الإلكترونية هي واحدة من أهم مشروعات وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لما لها من أهمية كبيرة في توفير بيانات زراعية موثقة ومحدثة عن كافة أوجه النشاط الزراعي لمتخذ القرار والتي من شأنها التمكين نحو إصدار قرارات إستراتيجية دقيقة وذات جودة عالية.

وأضافت نائب وزير الزراعة أن مشروع الحيازة الإلكترونية يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاتصالات والبنك الزراعي المصري والذي سيقوم بتسليم بطاقات كارت الفلاح إلى المنتفعين من خلال بنوك القرية التابعة له بجميع قرى مصر على مستوى الجمهورية.

وفي نهاية اللقاء قدمً المحافظ الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي على إختيار المحافظة أن تكون أولى المحافظات التي يتم تطبيق منظومة الكارت الذكي بها بما يأتي في صالح المزارعين.

الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة تزور محافظة الغربية

الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة تزور محافظة الغربية