شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يعلن موعد انعقاد لجنة قبول «ذوي الاحتياجات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أن موعد انعقاد لجنة قبول الطلاب ذوي الإعاقة ببعض كليات الجامعة في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء كليات الطب البشري، الآداب، الحقوق، التجارة، الخدمة الاجتماعية، الألسن.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اللجنة سوف تعقد مقابلات شخصية مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على شهادة الثانوية بمجموع 50% للقبول بكليات الآداب والتجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية، وقبول الطلاب المكفوفين بكلية الألسن بشرط استيفاء نسبة 75 % من مجموع اللغات الثلاثة .