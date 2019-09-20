شكرا لقرائتكم خبر عن ختام أول دورة تدريبية عن حقوق وواجبات المعيد بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق، ختام أول دورة تدريبية عن حقوق وواجبات المعيد التي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية للمعيدين الجدد والمرشحين لشغل وظيفة معيد، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وأقيمت احتفالية تم خلالها تسليم المتدربين فيها شهادات اجتياز الدورة.

وقالت الدكتورة ميرفت عسكر، أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى توعية وتأهيل المرشحين لوظيفة معيد والمعيدين الجدد وإكسابهم المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية الأساسية المطلوبة، مشيرة إلى أن اجتياز الدورة يعد شرطا للقيد بالدراسات العليا للمعيدين في جامعة الزقازيق وفقا لما أقره مجلس الجامعة في هذا الشأن، حيث تنفد الدورة على مدار ثلاثة أيام بواقع ست ساعات يوميا مقسمة على ثلاث جلسات، وتخصيص الجلسة الثالثة في نهاية كل يوم تدريبي لدراسة الحالة التطبيقية مع مراعاة أن تكون هذه الحالات متنوعة.

وأضافت الدكتورة ريم عباس مدير المركز، أن البرنامج يتناول سبع محاور وهي الوصف الوظيفي للمعيد الجامعى والقوانين التي تحكمه، والوجبات والمهام الأكاديمية والإدارية المنوط به، والحقوق والمزايا القانونية والإدارية والأدبية، وأخلاقيات مهنة العمل الجامعى، ومهارات التواصل الفعال وفن التعامل مع الآخرين في بيئة العمل، وضغوط العمل وأساليب مواجهتها، وإدارة وتطوير الذات لتحقيق النجاح .