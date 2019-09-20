أخبار مصر | شاهد.. 40 صورة تكشف إبداعات 70 فنانًا بمتحف الفن الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. 40 صورة تكشف إبداعات 70 فنانًا بمتحف الفن الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق متحف الفن الإسلامي معرضًا فنيًا شارك فيه ما يقرب من 70 فنانًا تشكيليًا مصريًا ضمن فعاليات الملتقى السنوي السابع للكتابات والزخارف التراثية، وحرصت الخليج 365 على تسجيل أعمال هؤلاء الفنانيين قبل انتهاء المعرض.

وتجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية بين إبداعات الفنانيين المصريين، والذين استطاعوا بفرشاة ألوانهم تجسيد الفن المصري عبر العصور، مستخدمين عدة خامات مختلفة لإخراج أعمالهم، حيث تنوعت أعمالهم ما بين الرسم، والحفر على الخشب، والرسم على الخزف، وزخرفة الجلود، وغيرها من الخامات.

واستطاع الفنانون المصريون إبراز عظمة وهوية مصر في العصر الإسلامي، حيث قال الفنان عمرو جمعة، إن مصر استطاعت أن تخلق عنصرًا جديدًا في فنونها متأثرة بالعقيدة الإسلامية التي وفدت لمصر واعتنقها المصريون منذ القرن السابع الميلادي.

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وأشار إلى أن المصريون استطاعوا أن يخلقوا عالمًا خاصًا لهم ولابداعاتهم في العصر الإسلامي في مختلف أنواع الفنون سواء عمارة أو فن تطبيقي على التحف المتقولة.

والتقطت كاميرا الخليج 365 عدد كبير من صور المعرض والتي لم تقتصر على اللوحة المرسومة فقط بل على الصورة الفوتوغرافية المطبوعة أيضًا.

انطلق المعرض برعاية إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، تحت عنوان"الكتابات والزخارف التراثية"،

ومن ناحيته قال الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف إن المتحف الإسلامى في القاهرة يعد من أكبر متاحف العالم للآثار الإسلامية، إذ يضم مائة ألف قطعة أثرية، منذ عصور الخلفاء الراشدين مرورًا بالعصر الأموي والعباسي، ثم في مصر العصر الطولوني والإخشيدي والفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني انتهاءً بعصر أسرة محمد علي.