أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الجمعة: شبورة مائية ورياح مثيرة للرمال والأتربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت هيئة الأرصاد الجويةـ بيانًا قالت فيه، إن خبراء الأرصاد، يتوقعون أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتابع البيان، أنه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة إلى حد ما، تتسبب في ظهور الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق المنزرعة، مناشدًا قائدي السيارات على الطرق بعدم الحركة على الطريق والسير جانبًا، وتشغيل الأنوار الأمامية والخلفية حفاظًا على أرواح الجميع.

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وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، بينما البحر المتوسط قابل لممارسة كافة الأنشطة البحرية، منوهًا إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة اليوم، حيث تصل لـ 90% على السواحل الشمالية، بينما تصل لـ 85 % على الوجه البحري والقاهرة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية