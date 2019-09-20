أخبار مصر | دار الإفتاء: حب الوطن أمرًا فطريًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دار الإفتاء: حب الوطن أمرًا فطريًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتبت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدوينة قالت فيها: "يعتبر حب الوطن أمرًا فطريًا؛ حيث يشعر المرء بأنَّ هناك علاقة تربط بينه وبين هذه الأرض التي نشأ ونما في حضنها".

وكانت عرضت دار الإفتاء، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، بآلية الرسوم المتحركة يتضمن رسالة إلى طلاب العلم بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وقالت دار الإفتاء في رسالتها إلى الطلاب: "أيها الطلاب أنتم عدة أمتكم، وقوة أوطانكم، فتزودوا بالعلم والإيمان سلاحا تحمون به الوطن، وتدفعون به أعداءه، فأعدى أعداء الوطن هم الجهل والتطرف".

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وأضافت الإفتاء: "أيها الشباب لا تظنوا أن المجد يطرق باب أحدكم بغير سعي منه ولا اجتهاد، بل هو جائزة لا يستحقها إلا من جد واجتهد، واعلموا أن رفعة الوطن أصل من أصول الإيمان، فاسعوا إلى رفعته تفلحوا في الدنيا والآخرة، فكونوا على قدر المسئولية تحفظوا الدين والوطن".