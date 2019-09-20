شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: بدء تلقى طلبات العارضين لمعرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعة، إن وزارة الزراعة بدأت فى تلقى طلبات العارضين من الشركات المتخصصة للمشاركة فى الافتتاح الأول لمعرض زهور الخريف بالمتحف الزراعى بالدقى.

وأضاف رئيس المركزية للبساتين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"،أن معرض زهور الخريف سيتم افتتاح في نوفمبر المقبل بالمتحف الزراعى لأول مرة، ويتم تلقى طلبات العارضين من الشركات المتخصصة في نبات الزينة ، والمشاتل ومستلزمات الإنتاج ، والاند سكيب ،وفى مجال زهور القطف ونبات الزينة.

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وأكد محمود عطا، أن المعرض سيقام على مساحة كبيرة من المسطح الأخضر للمتحف الزراعى بالدقى ، وهناك متابعة واهتمام من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لنجاح المعرض ، والاهتمام أيضا من قبل جميع أجهزة الدولة لافتتاح هذا الحدث التاريخى الذى سيقام لأول مرة ، نظرنا للأهمية الاقتصادية لنبات الزينة وزهور القطف ، الاستفادة من حديقة المتحف الزراعى كمكان للعارضين ، خاصة بعد مراحل تطوير المتحف .

فيما أكد تقرير لوزارة الزراعة ، أن التوسع في إقامة معارض لنبات الزينة والزهور نظرنا لأهميته الاقتصادية ، و بحيث يكون لدينا معرضين سنويا أحدهما في حديقة الأورمان فى الربيع، والثاني فى المتحف الزراعي فى الخريف ، وتنفيذ لروية وزارة الزراعة لتطوير منظومة إنتاج نباتات الزينة والزهور، والاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى الإنتاج لأغراض التصدير إلى الخارج، أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، الواعدة بسبب زيادة الطلب عليها فى المجتمعات العمرانية الجديدة.