إزالة فورية وبوابة رقمية.. 11 قرارا في اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين بمحافظة بورسعيد، الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بكل محافظة.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير 11 قرارا اتخذ خلال الاجتماع في التقرير التالي:

مدبولي يطلق بوابة "التحول الرقمي" لمحافظة بورسعيد

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهم من الوزراء والمحافظين، خلال زيارة بورسعيد، اليوم، بوابة التحول الرقمى للمحافظة.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

"مستشفيات وتطهير مخرات".. الحكومة تكشف عن استعدادات مواجهة السيول

استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا عن تقنين الأراضي بالمحافظات، تبيّن من خلاله أن عدد طلبات التقنين التي أثبتت جديتها بلغ 213069، وفقاً لمنظومة قاعدة بيانات لجنة استرداد أراضي الدولة حتى 15 سبتمبر الجاري.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

"تزال فورًا".. مدبولي يوجه بسرعة التعامل مع التعديات على أملاك السكة الحديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع السابع لمجلس المحافظين في محافظة بورسعيد، وذلك للمرة الأولى خارج مقر مجلس الوزراء منذ توليه المسئولية، بحضور وزراء: التنمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير النقل؛ لمناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الأولوية التي تخدم المواطنين في كافة المحافظات.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

الحكومة تقرر إزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإزالة المواقف العشوائية على الطريق الدائري، مشيرًا إلى أن هناك نحو 14 موقفًا مخططاً للنقل الجماعي، يجب الالتزام به، وسيتم التنسيق بين مسؤولي الداخلية والمحافظات للتعامل مع أي موقف عشوائي.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

مدبولي يطالب المحافظين بتقديم خطة لرصف الطرق بالقرى

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بسرعة تقديم خطة متكاملة لأعمال رصف الطرق والشوارع التي تربط بين القرى، وذلك في ضوء الموارد والإمكانيات المتاحة، والمقترح تنفيذه منها خلال هذا العام.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

Advertisements

مدبولي: تطبيق قرار استبدال "التوك توك" بعواصم المحافظات والمدن أولًا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق برنامج ضخم لتحويل أو استبدال السيارات للعمل بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي) سيتكلف نحو 42 مليار جنيه، على عدة سنوات، وستموله وزارة المالية والبنوك، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

الحكومة: تعميم "كارت الفلاح" بجميع المحافظات نهاية 2020

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت تطبيق منظومة "كارت الفلاح" في محافظتي بورسعيد والغربية، كنموذج تمهيداً لتعميم تلك المنظومة على كافة المحافظات بنهاية عام 2020.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

رئيس الوزراء للمحافظين: تقنين أراضي الدولة إحدى آليات تقييمكم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي أهمية كبرى لملف تقنين أراضي الدولة، مؤكدًا أنه سيكون أحد آليات تقييم عمل المحافظين، وهو ما يستوجب ضرورة المتابعة المستمرة لمختلف المستجدات المتعلقة به من جانب المحافظين.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

مدبولي للمحافظين: مراجعة المدارس وعوامل السلامة مسئوليتكم

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود التي تم تنفيذها في محافظة بورسعيد فيما يتعلق بقطاع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

مدبولي يصدر تكليفات للمحافظين بشأن الاستعداد للأمطار والسيول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، وما يتضمن ذلك من استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وكذا تفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

استعدادًا للتأمين الصحي الجديد.. توجيه من رئيس الوزراء إلى 5 محافظات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر محافظة بورسعيد.

لمزيد من التفاصيل إضغط هنا