"غرفة السياحة" تكشف الأسعار الجديدة للعمرة وأسباب الزيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار العمرة للموسم الجديد، موضحا أنها ترجع إلى زيادة الرسوم الإدارية في مصر والسعودية، بجانب الزيادات الطبيعية السنوية في أسعار الخدمات وتذاكر أسعار الطيران.

وقال المانسترلي في تصريحات لمصراوي، إن الأسباب ترجع أيضا إلى أن المملكة تسعى للتسويق السياحي والوصول لـ 30 مليون زائر بحلول 2030، قائلاً: "السعودية لديها تارجت تحاول الوصول إليه من خلال التسويق السياحي ولها كامل الاحترام والتقدير".

ووضعت المملكة العربية السعودية رسومًا جديدة للعمرة للمتقدمين كافة تبلغ نحو 500 ريال، منها، 300 ريال رسومًا جديدة تشمل ضرائب وقيمة مضافة ونقلا وسكنا، و93.75 ريال رسوم الخدمة الإلكترونية، و105 ريالات قيمة خدمات أرضية مقدمة للمعتمر.

وأوضح أن الزيادة الجديدة على أسعار العمرة ستتراوح حسب مستوى البرامج (بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، ومن الوارد أن تصل نسبة الزيادة لـ 8% على البرامج ذات المستوى العالي، و 12% للبرنامج الاقتصادي ذات السعر المنخفض، ليصبح متوسط الزيادة الإجمالي 10% على كافة البرامج عن العام الماضي.

وأضاف المانسترلي، أن سعر برنامج العمرة البري، من المتوقع أن يبدأ من 12 وحتى 13 ألف جنيه، فيما سيبدأ سعر برنامج العمرة الاقتصادي من 13 ألف جنيه، بينما سيكون سعر برنامج 4 و5 نجوم حسب كل شركة شريطة التسويق والسكن والاتفاقيات والعلاقات التجارية في السوقين المصري والسعودي، مع تتفاوت الأسعار من شركة لأخرى.

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وشدد على أن غرفة شركات السياحة، تتابع بشكل جدي كل صغيرة وكبيرة عن العمرة، ورصد أي شركة تتلاعب بالسوق من خلال التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مبكرا لحرق الأسعار، موضحا أن الجميع فريق واحد ومن لديه شئ فليخطر الغرفة مباشرة.

وحول أسعار تذاكر الطيران، أكد المانسترلي، عدم وجود أسباب لزيادة أسعار الطيرن هذا العام، ومن المفترض أن تنخفض أسعارها بالتزامن مع انخفاض سعر العملة، مشيرا إلى أن ارتفاعها العام الماضي كانت بسبب ارتفاع سعر العملة بنسبة 10%، وبلغت نحو 6 آلاف جنيه، ومن المتوقع أن تكون أسعار العام العالي على غرار الماضي.

وكان ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، توقع في تصريحات سابقة لمصراوي، زيادة أسعار العمرة بنسبة 10% للموسم الجديد 1441 هـ، بالتزامن مع فرض السعودية، رسومًا جديدة على طلب التأشيرة والتي تبلغ نحو 500 ريال.

ومن المقرر، أن ينطلق موسم العمرة الجديد، منتصف شهر نوفمبر القادم، "عمرة المولد النبوي" وذلك بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وانتهاء ربطها مع باقي الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ الخروج.

يذكر أن سعر برنامج رحلة "عمرة المولد النبوي" العام الماضي، كان يبدأ من 9 آلاف جنيه لرحلات البري، و 11 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، و12 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و16 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم.