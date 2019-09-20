أخبار مصر | الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق.. وتوجه نصائح لقائدي السيارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق.. وتوجه نصائح لقائدي السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة إلى حد ما، تتسبب في ظهور الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق المنزرعة، مناشدًا قائدي السيارات على الطرق بعدم الحركة على الطريق والسير جانبًا، وتشغيل الأنوار الأمامية والخلفية حفاظًا على أرواح الجميع.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، بينما البحر المتوسط قابل لممارسة كافة الأنشطة البحرية، منوهًا إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة اليوم، حيث تصل لـ 90% على السواحل الشمالية، بينما تصل لـ 85 % على الوجه البحري والقاهرة.

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ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كان قد أعلن في تصريحات سابقة، أن فصل الخريف سوف يبدأ مناخيًا الأحد المقبل، وإن كان بدأ واقعيًا منذ السبت الماضي على كافة الأنحاء الجمهورية، حيث شهدنا سقوط الأمطار على السواحل الشمالية يومي السبت والأحد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية