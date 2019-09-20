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أخبار مصر | الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق.. وتوجه نصائح لقائدي السيارات

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق.. وتوجه نصائح لقائدي السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة المرتفعة إلى حد ما، تتسبب في ظهور الشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق المنزرعة، مناشدًا قائدي السيارات على الطرق بعدم الحركة على الطريق والسير جانبًا، وتشغيل الأنوار الأمامية والخلفية حفاظًا على أرواح الجميع.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، بينما البحر المتوسط قابل لممارسة كافة الأنشطة البحرية، منوهًا إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة اليوم، حيث تصل لـ 90% على السواحل الشمالية، بينما تصل لـ 85 % على الوجه البحري والقاهرة.

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ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كان قد أعلن في تصريحات سابقة، أن فصل الخريف سوف يبدأ مناخيًا الأحد المقبل، وإن كان بدأ واقعيًا منذ السبت الماضي على كافة الأنحاء الجمهورية، حيث شهدنا سقوط الأمطار على السواحل الشمالية يومي السبت والأحد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينة الصغرى العظمى
القاهرة 23 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 22 32
دمنهور 22 31
الإسكندرية 21 29
بلطيم 22 29
مطروح 18 28
السلوم 20 29
سيوة 18 33
بورسعيد 24 29
دمياط 23 28
الزقازيق 21 33
الإسماعيلية 20 34
السويس 22 34
العريش 23 30
رفح 21 30
رأس سدر 24 33
نخل 18 33
نويبع 25 36
طابا 24 33
كاترين 24 35
الطور 26 33
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 26 37
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 34
بني سويف 23 34
المنيا 23 35
أسيوط 23 35
سوهاج 24 37
قنا 24 41
الأقصر 25 41
أسوان 26 43
أبو سمبل 26 41
الوادي الجديد 25 37
شلاتين 27 37
أبو رماد 26 36
حلايب 29 34
رأس حدربة 28 33

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في العواصم العربية

المدينة الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 46
المدينة المنورة 26 44
الرياض 24 41
المنامة 30 37
أبوظبي 30 41
الدوحة 29 37
الكويت 24 44
دمشق 15 38
بيروت 25 30
عمان 17 33
القدس 19 29
غزة 22 30
بغداد 25 43
مسقط 28 32
صنعاء 12 28
الخرطوم 29 40
طرابلس 24 32
تونس 23 30
الجزائر 20 27
الرباط 15 24
نواكشوط 26 31

درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 في بعض العواصم الأجنبية

المدينة الصغرى العظمى
بكين 16 27
كوالالمبور 24 33
طوكيو 19 26
أثينا 18 26
روما 13 26
باريس 11 23
مدريد 16 28
برلين 09 16
لندن 13 20
مونتريال 16 24
موسكو 02 11
نيويورك 17 26
واشنطن 14 28

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