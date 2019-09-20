أخبار مصر | "التعليم العالي" تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم العالي" تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التعليم والبحث العلمي، بيانًا أمس الخميس، أكدت فيه أن الدراسة بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2019/2020، ستبدأ في موعدها المحدد سلفا يوم السبت المقبل، 21سبتمبر الجاري، ولا صحة مطلقا للشائعات التى تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات والمعاهد.

وكانت أعلنت جامعة القاهرة، أنها انتهت من الاستعدادت الأخيرة للعام الدراسي الجديد لعام 2019_2020 لاستقبالها 260 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل المختلفة.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن استعداد الجامعة للبدء للعام الدراسي الجديد وانتهاءها من أعمال الصيانة والمباني والمنشأت وتم تجهيز المدرجات على أكمل وجه وقاعات المحاضرات والمعامل الخاصة واستعدادت العمال ومتابعتهم للنظافة الدورية بالحرم الجامعي

كما أنهت الجامعة من وضع اللوحات الإرشادية للطلاب الجدد وتنظيم دخول وخروج السيارات وتم الانتهاء من صيانة الكاميرات

ووأضح الخشت في تصريحات صحفية انتظام إجراءات الكشف الطبي للطلاب، وانتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب بالكليات، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة في بيان صادر من الجامعة:" بأن استعدادات المدن الجامعية تمت بنجاح وبكامل طاقتها لاستقبال وتسكين 14 ألف طالب وفقًا لجدول زمني محدد، حيث تم تجديد وتأهيل 11 مبنى من مباني المدن الجامعية، شملت مدخل المدينة وحدائقها، والمطاعم وإمدادها بأجهزة ومعدات جديدة، ومسجد المدينة، ومبنى المجلس العربي.

وكشف "الخشت"، إلى ضرورة وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والفنانين، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.

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وفي سياق أخر أعلنت جامعة عين شمس عن استعدادها للعام الدراسي الجديد بالانتهاء من كافة اعمال التجديد بمختلف البوابات الرئيسي للحرم الجامعي وأسوار الجامعة وبمختلف مداخل ومخارج الحرم الجامعي.

وقام الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس بتفقد جميع المباني بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المختلفة وتفقد دورات المياه والمدينة الجامعية والمطاعم ورافقها عدد من العملاء والمهندسين لمتابعة الاصلاحات الأخيرة بالجامعة.

وكشف نائب رئيس جامعة عين شمس بأن العام الماضى شهد عددًا من المبادرات التى شارك فيها طلاب الجامعة من بينها مبادرة "بأيدينا نجملها" والتى انطلقت إيمانًا بأهمية إشراك الطلاب فى الحفاظ على منشآت الجامعة والإسهام فى تجميلها، مؤكدًا استمرار مثل هذه المبادرات الناجحة التى تعود بالنفع على المجتمع ككل، وأن أعمال الصيانة الجارية الآن هى امتداد لهذه المبادرة ويتم تنفيذها بالجهود الذاتية للجامعة وإدارة المدن والإدارة الهندسية للجامعة فى تجربة رائدة.

كما أشاد بجهود وتعاون مختلف إدارات الجامعة، لافتًا أن إدارة الجامعة تضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا وهو أن تنافس الخدمات المقدمة فيها للطلاب أرقى المستويات العالمية.

وقامت أيضًا جامعة حلوان بالإعلان عن الانتهاء من استعدادتها الأخيرة للعام الدراسي الجديد،وقام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بجولة ميدانية داخل الحرم الجامعي لمتابعة الاستعدادت الأخيرة بالكليات والمباني قبل استقبالها للطلبة.

وكشف نجم عن انتهاء العمداء من وضع جدوال المحاضرات وتجهيز القاعات والدروس الخاصة وتوفير كافة الخدمات للطلاب الدراسية

كما أكد نجم، أن أعمال النظافة مستمرة بالحرم الجامعي، وتطوير المدرجات، مع التنبيه الشديد على عمداء الكليات، مشيرا إلى استقبال الطلاب الجدد في أول يوم دراسة، مع زخم كبير من الأنشطة الطلابية على مدار العام.