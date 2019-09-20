شكرا لقرائتكم خبر عن 70 صورة وفيديو من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، في أجواء مبهرة وسط حضور نجوم السينما المصريين والعرب والأجانب، على رأسهم الفنان العالمي مينا مسعود.

وعرض مهرجان الجونة السينمائي، فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للخرجة الفلسطينية مي المصري، قبل تسلمها جائزة الإنجاز الإبداعي من المخرج الفلسطيني هاني أبوأسعد، كما قدمت المطربة فايا يونان أغنية «بنلف» رثاء للفنانين الذين فقدناهم، ومنهم المخرج عمر الشيخ، والسيناريست جابر عبدالسلام، ومهندسة الديكور أمل سليمان، والفنانة الكبيرة محسنة توفيق، وفوزية عبدالعليم، وحسن كامي، والمخرج سيد سعيد، عادل الميهي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، وفاروق الفيشاوي، وعزت أبوعوف، ونال الفقرة إعجاب كل الحاضرين وتفاعلوا مع الأغنية بالتصفيق الشديد والبكاء.

وافتتح مهرجان الجونة السينمائي فعاليات الدورة الثالثة بحفل ضخم، حضره عدد كبير من النجوم، وبدأ الحفل بعرض استعراضي قدمه مجموعة من الشباب، مصحوبا بأغنية قدمها الفنان أكرم حسني بعنوان «سيما سيما».

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان استطاع أن يكون عامل جذب كبير، مشيرا إلى أنهم يحلموا بأن يصبح المهرجان جسرا لكل العالم، ولفت إلى أنه فخور بالنجاح الذي حققه المهرجان في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنه حرص على أن يكون بالمهرجان هذا العام، أفلام جديدة فازت بجوائز في أكبر المهرجانات بالعالم، وكشف التميمي، أن المهرجان يشهد فعاليات أخرى هذا العام تشمل إقامة حفل موسيقي به 70 عازفا من معظم دول العالم، متوجها بالشكر لكل من ساهم في نجاح المهرجان، ونوه بأن العام المقبل سيقام المهرجان في قصر المؤتمرات الذي يتم تحضيره حاليا.

ويشارك في المهرجان هذا العام، 80 فيلمًا في المسابقات الرسمية، وهي الأفلام القصيرة، والأفلام التسجيلية، والأفلام الروائية، تتنافس جميعها على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم «Ad Astra» ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى جونز، روث نيجا، دونالد سثرلاند، جيمي كينيدي، وتدور أحداثه عن مهندس تابع لفصيلة عسكرية يبحث عن والده المختفي في المجرة، بعدما اختفى قبل 20 عامًا خلال مشاركته في مهمة بحث فضائية.

وقدم مينا مسعود خلال حفل الافتتاح، جائزة للفنانين الشباب من الأعراق المختلفة، إذ عبر عن شعوره بمعاناة هؤلاء الشباب، وهي نفس الظروف التي مر بها في بداية مشواره بهوليوود.

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افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

إطلالة مثيرة للفنانة يسرا من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

توافد الفنانين المشاركين في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي

توافد الفنانين المشاركين في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي