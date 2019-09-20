شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يتعهد ببذل الجهد في سبيل «إسعاد المصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام البدري عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة، متعهدا ببذل الجهد من أجل «إسعاد المصريين».

وعين البدري اليوم مديرا فنيا للمنتخب الوطني بقرار من اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني.

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وقال البدري- في بيان رسمي أصدره الليلة- «أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير».

وأضاف: «منذ هذه اللحظة، أعاهد الله وأعاهد الجميع أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جميعاً كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل».

وأشاد البدري بتكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي، من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدراً لإسعاد هذا الشعب العظيم.

وأوضح أن العدالة ستكون سلاحه مع منتخب مصر وأسلوبه في جميع قراراته، وقال «الكل سواسية وسيحصلون على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، أطالب الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة».