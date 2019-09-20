شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علواني: «الإنسان بيتولد أهلاوي بالفطرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ررانيا علواني، عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه تؤمن بمقولة رائعة وهي: أن «الإنسان يولد أهلاوي بالفطرة»، مشيرة إلى أن جميع أفراد عائلتها يعشقون الأهلي، ولا يوجد هناك أي زملكاوي.

وعن أزمتها الأخيرة بالسوشيال ميدي، قالت«علواني» خلال لقائها ببرنامج «يحدث في المصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، إنه كان من الواجب التوقف عن النقاش مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول الأمر لمنطقة معينة.

وأضافت «علواني» أن التواجد على «السوشيال ميديا» ضروري، ولكن يجب أن يكون ذلك محسوبًا، مؤكدة أنها لم تُهاجم في تغريداتها على «تويتر» لعبة كرة القدم، ولكنها كانت تُشيد بأبطال الألعاب الفردية.

وأوضحت عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جمهور التواصل الاجتماعي ترجم تصريحاته بشكل سلبي حين قالت إنها أخطأت في الرد، مع أنها كانت تقصد الاعتذار فعليًا، مشيرة إلى أنه تم إنشاء آلاف الحسابات الوهمية باسمها على «السوشيال ميديا» واضطرت للإبلاغ عنها لأنها أساءت لها كثيرًا.

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وكانت بدأت الأزمة بكتابة «رانيا» تغريدة قالت فيها: «حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات إلا الكورة؟ هما دول اللي يستأهلوا بجد! عاش أبطال مصر، نوظف مواردنا صح بقى»، لتواجه انتقادات لاذعة، باعتبارها تقلل من شأن فريق الكرة بالنادي.

ودخلت «رانيا» في نقاشات حادة مع المعلقين، انتهت بردود منفعلة عليهم، إلى جانب التقليل من شأن بعضهم، كان منها: «طب تعالي مرن انت يمكن تكون انت الفرج»، و«التزم بآداب الحوار لو سمحت، ولو مش عارف تنقد بأدب على الأقل قول رأيك دون تجاوز»، و«واضح إن حضرتك مش عارف حاجة معلش، إن شاء الله حد يفهمك»، و«ماتنساش تعزمنا على اللي انت طبخها لحسن مش هافضى أسألك بعدين طبخت ايه».

كذلك تنصلت «رانيا» من اختيار المدير الفني الجديد «فايلر» خلال تغريداتها، ملقية باللوم على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط، قائلةً: «حضرتك روح أطلب من كابتن الخطيب بنفسك، هو شخصيًا ولجنة الكورة اللي بيختاروا المدربين لأن دي حاجة فنية، المدرب ده واللي قبله واللي قبله»، و«مجلس الإدارة ما اختارش حد ولا المرة دي ولا اللي قبلها، وأظن الكابتن واضح جدًا في الإعلام إن هو محدد اختصاص جهاز الكرة كويس، فا أنا مش هسمح لحد يقول كلام مالوش أساس من الصحة»، و«إحنا ما اختارناش، اللي اختار لجنة كلكم عارفينها، حاسبوها هي على اللي فات واللي جاي، مش تيجوا على اللي هيرد عليكم بأدب».

وتسببت ردود «رانيا» الحادة في غضب جمهور المارد الأحمر، مع مطالبات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم دخولها للنادي مجددًا، على الجانب الآخر، علق المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، على الأزمة بشكل غير مباشر، قائلًا في تغريدة: «الأهلي ملك لجمهوره وجمهوره هو سنده ومصدر قوته، ودعم شعب الأهلي هو سبب انتصاراته ليبقي دائمًا وأبدًا».

ولاحتواء الأمر، أصدرت «رانيا» بيانًا عبر صفحتها بـ«فيس بوك»، جاء فيه نصًا: «تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها».

وتابع البيان: «ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن د. رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير.. كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية».