شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتعرض لموقف محرج خلال افتتاح مهرجان الجونة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج على الهواء خلال لقاء مع المذيع شريف نور الدين في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

وخلال اللقاء المذاع على شاشة «On E» أبدى المذيع إعجابه بإطلالة محمد رمضان خلال افتتاح المهرجان، وسأله عما يرتديه في رقبته «necklace»، لكن يبدو أن محمد رمضان لا يعرف اسمها فأمسك بإسورة في يده، وقال له: «necklaceدي جايالي هدية من Versace».

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وانطلقت الليلة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، في أجواء مبهرة وسط حضور نجوم السينما المصريين والعرب والأجانب، على رأسهم الفنان العالمي مينا مسعود.

وقدم مينا مسعود خلال حفل الافتتاح، جائزة للفنانين الشباب من الأعراق المختلفة، إذ عبر عن شعوره بمعاناة هؤلاء الشباب، وهي نفس الظروف التي مر بها في بداية مشواره بهوليوود.