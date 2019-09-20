شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علواني تعترف بخطئها: ليتني توقفت عن مجادلة الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رانيا علواني عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه كان من الواجب التوقف عن النقاش مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وصول الأمر لمنطقة معينة.

وقالت رانيا علواني في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة «MBC مصر»، إن التواجد على «السوشيال ميديا» ضروري، ولكن يجب أن يكون ذلك محسوبًا، مؤكدة أنها لم تُهاجم في تغريداتها على «تويتر» لعبة كرة القدم، ولكنها كانت تُشيد بأبطال الألعاب الفردية.

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وأوضحت رانيا علواني أن جمهور التواصل الاجتماعي ترجم تصريحاتها بشكل سلبي حين قالت إنها أخطأت في الرد، مع أنها كانت تقصد الاعتذار فعليًا، مشيرة إلى أنه تم إنشاء آلاف الحسابات الوهمية باسمها على «السوشيال ميديا» واضطرت للإبلاغ عنها لأنها أساءت لها كثيرًا.

وكانت الأزمة بدأت بكتابة «رانيا» تغريدة قالت فيها: «حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات إلا الكرة؟ هما دول اللي يستأهلوا بجد! عاش أبطال مصر، نوظف مواردنا صح بقى»، لتواجه انتقادات لاذعة، باعتبارها تقلل من شأن فريق الكرة بالنادي.

وكذلك تنصلت «رانيا» من اختيار المدير الفني الجديد للأهلي «فايلر» خلال تغريداتها، ملقية باللوم على الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ولجنة التخطيط، وتسببت ردود «رانيا» الحادة في غضب جمهور الأهلي، مع مطالبات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم دخولها للنادي مجددًا.