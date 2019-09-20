شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن عن تسكين المدن الجامعية بدءا من السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة الأزهر، أن السبت القادم الموافق 21 سبتمبر هو موعد بدء تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب والطالبات.

وأوضحت أنه تم وضع جدول زمنى للتسكين على النحو التالي :

تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس. تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 /9 والأحد . الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.

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كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات، وأكدت الجامعة أن الحالات الخاصة يتم تسكينهم في أي وقت بدء من يوم السبت 21 سبتمبر الحالي.

وطالب رئيس جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني منعا للتزاحم، والذي روعي فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، حيث لن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن .